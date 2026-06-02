Десетки загинали и стотици ранени след масирана руска атака срещу Украйна

Най-малко 13 загинали и над 100 ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ. Киев беше една от главните мишени. Градът е бил атакуван с дронове и ракети. Най-малко 4-ма души са загинали, а около 60 са ранени при ударите срещу украинската столица. Това е една от най-мащабните руски атаки от началото на войната.

Изгорели коли, изпочупени прозорци и купчини отломки - така осъмна Киев. Тази нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 656 дрона и 73 ракети.

- Имаше силна експлозия. Всичко се освети, а после се издигна гъст сив дим.

Атаката срещу украинската столица предизвика срутване в 24-етажна жилищна сграда. Предполага се, че все още има затрупани хора. Отломки от ракета поразиха и 9-етажен блок. Метрото в Киев отново се изпълни с хора.

- Физически и психически е тежко. Искаме да се събуждаме спокойно, да пием чаша кафе, а вместо това ние стоим в бомбоубежища.

Атаката остави над 140 хиляди души без електричество. Русия атакува и Днипро. Там са загинали 6-ма души, а над 36 са ранени. В Харков са ранени 10 души, включително и дете. Часове преди атаката, във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски повтори предупреждението за опасност от масирана руска атака.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Предупрежденията на нашите разузнавателни служби за масирани руски удари остават в сила. Може да има мащабен удар, който те са подготвили.

Моля Ви, обръщайте внимания на въздушните тревоги. Това е много важно. И моля Ви, използвайте бомбоубежища."

Миналата седмица Москва съобщи, че ще нанесе масирани атаки срещу обекти в украинската столица и призова чужденците да напуснат града. Русия обясни, че ударите ще бъдат в отговор на атака с дрон срещу общежитие в Луганска област, при която загинаха 21 души. Украйна отрича да е атакувала цивилни обекти.