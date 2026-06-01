Борба срещу руския „сенчест флот“: Франция задържа пореден санкциониран танкер

Франция задържа санкциониран танкер, за който се предполага, че е част от руския сенчест флот. Капитанът на кораба е отказал да се подчини на указанията на френските власти, съобщи прокуратурата в Брест, която е започнала наказателно разследване. Париж остава решен да се противопостави на руския сенчест флот, увери френският президент Еманюел Макрон. Кремъл сравни залавянето на танкера с пиратство.

На 400 морски мили западно от крайбрежието на Бретан в Атлантическия океан е засечен танкер, идващ от руския град Мурманск. Капитанът многократно отказва проверка. Следва операция на френските военноморски сили, съвместно с британски и други партньори, за установяване на контрол над кораба.



Последвалата проверка на документите потвърждава съмненията, че корабът плава под фалшив камерунски флаг. Капитанът е с руска националност. Френският президент Макрон съобщи, че танкерът носи името "Тагор" и е подложен на международни санкции.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна вече повече от 4 години. Тези кораби, които не спазват дори основните правила за морска безопасност, представляват заплаха както за околната среда, така и за сигурността на всички".

Танкерът с 23-членен екипаж, чиято националност не се посочва, е ескортиран за последващи проверки. Бил е наблюдаван, тъй като на няколко пъти сменя флага си. Последният сигнал за него е изпратен преди седмица, когато "Тагор" се е намирал край бреговете на Норвегия под флага на Мадагаскар. Русия протестира, че не е било спазено международното морско право.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Смятаме подобни действия за незаконни и граничещи с международно пиратство. Русия предприема редица мерки за осигуряване на безопасността на своите товари и ще продължи да го прави."

През февруари Москва заяви, че може да мобилизира военноморските си сили, за да предотврати задържането на свои кораби и да предприеме ответни мерки срещу европейското корабоплаване. През април Париж обяви, че удвоява санкциите при липсата на валиден флаг като част от борбата срещу руския сенчест флот. Това е четвъртият кораб, който Франция задържа след "Дейна" и "Гринч" в Средиземно море през март и януари и "Боракай" през септември 2025 г., който също беше заловен край Бретан. Предишните три кораба бяха освободени след плащане на глоби.