БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Унгарският премиер Мадяр заплаши президента с конституционни промени

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Унгарският премиер Мадяр заплаши президента с конституционни промени
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Унгарският министър-председател Петер Мадяр заяви, че правителството му ще инициира промени в конституцията за отстраняване на президента Тамаш Шуйок, ако той не подаде оставка. Мандатът на Шуйок изтича през 2029 година и той вече отказа да напусне поста след ултиматум от страна на новоизбрания премиер Мадяр да направи това до 31 май.

"Казах на президента, че ако той се придържа към позицията си и не подаде оставка, днес ще информирам депутатите от ТИСА за нашите законодателни предложения и незабавно ще започнем необходимите процедури", заяви Мадяр.

Той посочи, че законодателният процес ще отнеме около месец и ще включва "отстраняването на всички марионетки", които са участвали в "разрушаването на правовата държава и демокрацията".

Освен оставката на президента, премиерът поиска и оттеглянето на други високопоставени служители, включително и на главния прокурор.

Партията "Фидес" на бившия премиер Виктор Орбан обвини Мадяр, че е отправил "незаконен ултиматум" и заяви, че Шуьок изпълнява законния си мандат и не може да бъде отстранен от длъжност.

Според сега действащата унгарска конституция президентът се избира от парламента и има предимно представителни функции.

#унгарският премиер #Петер Мадяр #Унгария #оставка #президент

Последвайте ни

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
4
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
5
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
6
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Европа

Франция задържа кораб от руския сенчест флот в Атлантическия океан
Франция задържа кораб от руския сенчест флот в Атлантическия океан
Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия? Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия?
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Украйна: Десетки руски дронове атакуваха редица градове Войната в Украйна: Десетки руски дронове атакуваха редица градове
Чете се за: 00:47 мин.
Близо 100 000 посрещнаха „Пари Сен Жермен“ в Париж Близо 100 000 посрещнаха „Пари Сен Жермен“ в Париж
Чете се за: 01:15 мин.
Европейският съюз обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, съобщава "Блумбърг" Европейският съюз обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, съобщава "Блумбърг"
Чете се за: 02:52 мин.
Протест в Мадрид срещу здравната политика на регионалното правителство Протест в Мадрид срещу здравната политика на регионалното правителство
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ) Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни...
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на...
Чете се за: 05:02 мин.
Общество
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода за седмица
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ