Унгарският премиер Мадяр заплаши президента с конституционни промени

Унгарският министър-председател Петер Мадяр заяви, че правителството му ще инициира промени в конституцията за отстраняване на президента Тамаш Шуйок, ако той не подаде оставка. Мандатът на Шуйок изтича през 2029 година и той вече отказа да напусне поста след ултиматум от страна на новоизбрания премиер Мадяр да направи това до 31 май.

"Казах на президента, че ако той се придържа към позицията си и не подаде оставка, днес ще информирам депутатите от ТИСА за нашите законодателни предложения и незабавно ще започнем необходимите процедури", заяви Мадяр.

Той посочи, че законодателният процес ще отнеме около месец и ще включва "отстраняването на всички марионетки", които са участвали в "разрушаването на правовата държава и демокрацията".

Освен оставката на президента, премиерът поиска и оттеглянето на други високопоставени служители, включително и на главния прокурор.

Партията "Фидес" на бившия премиер Виктор Орбан обвини Мадяр, че е отправил "незаконен ултиматум" и заяви, че Шуьок изпълнява законния си мандат и не може да бъде отстранен от длъжност.

Според сега действащата унгарска конституция президентът се избира от парламента и има предимно представителни функции.