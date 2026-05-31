Близо 100 000 посрещнаха „Пари Сен Жермен“ в Париж

Париж посрещна триумфално шампиона на Европа по футбол – отборът на „Пари Сен Жермен“, който се наложи над " Арсенал" в унгарската столица, след изпълнението на дузпи.

Близо 100 хил души се събраха да приветстват своите герои в парка "Марсово поле", между Айфеловата кула и Военното училище.

Преди да се качат на сцената, футболиститие и терньорският щаб преминаха по 600-метров килим в цветовете на знамето на Франция. След това отборът и неговият президент бяха приети от държавния глава Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

"Посрещам ви за втора поредна година. Париж спечели две звезди, благодаря", каза в словото си Макрон.

Той осъди среднощните сцени на насилие във френската столица, след края на финала на Шампионската лига в Будапеща. При безредиците загина 1 човек, а над 200 са ранени.