ЕС проправя пътя за създаването на центрове за мигранти в трети държави

Държавите от ЕС и Европейският парламент постигнаха късно снощи важно споразумение по ново европейско законодателство, което ще позволи по-бързи и по-ефективни процедури за връщането на незаконни мигранти. Законът е съществена част от новия Пакт за миграцията и убежището, който започва да се прилага на 12 юни тази година. Новото законодателство проправя пътя за създаване на центрове за връщане в държави извън Европейския съюз.

Новите правила задължават незаконно пребиваващите в държавите членки да сътрудничат с властите. Ако те не спазват това задължение, държавите ще могат да прилагат различни наказателни санкции, включително лишаване от свобода.

Центровете за връщане в трети държави ще служат или като крайна дестинация, или като трансферни центрове за улесняване по-нататъшното връщане в страната на произход. ЕС ще сключва споразумения с държавите, където ще бъдат създавани тези центрове.

Новият закон предвижда създаването на обща Европейска заповед за връщане - формуляр, в който държавите членки трябва да впишат ключовите елементи на решението за връщане. Той ще улесни взаимното признаване и обмена на информация между страните от Евросъюза.