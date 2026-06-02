След договореното примирие: Израел обяви за изстреляни ракети от територията на Ливан

Израел съобщи, че в северната част на страната са били изстреляни ракети от ливанска територия.



Ударите са били нанесени след като американският президент Доналд Тръмп обяви примирие между Израел и шийтската групировка Хизбула.

В телефонни разговори, израелският премиер и представители на Хизбула са се съгласили да спрат атаките. Тръмп обяви, че продължават и преговорите с Иран, и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение.

По-рано Иран предупреди, че замразява преговорите със Съединените щати заради израелската операция в Ливан. Иранската революционна гвардия дори заплаши с откриването на нови фронтове и затварянето на протока Баб ал Мандаб в Червено море.