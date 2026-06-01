Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Опит за намаляване на напрежението, след като Израел навлезе дълбоко в Ливан

Теодора Гатева
Чете се за: 00:55 мин.
Снимка: БТА
Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря с ливанския президент Жозеф Аун и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Рубио е предложил на двете страни план за "поетапно" намаляване на напрежението. Според заложеното в него ливанската групировка, "Хизбула", подкрепяна от Иран, трябва да прекрати ударите по Израел. В замяна Израел ще се въздържа от удари по Ливан.

Това се случва няколко часа след като Израел превзе стратегически връх с емблематична средновековна крепост. Разширяването на операцията на израелската армия представлява най-дълбокото ѝ навлизане в Ливан от над 25 години. Това се случва въпреки обявеното преди повече от месец примирие между Израел и Ливан.

#Ливан-Израел #Марко Рубио #войната в Близкия изток #Ливан #Израел

