„Не“ на Олимпийските игри: Хамбург за втори път отказа да е домакин

Германският град Хамбург каза "не" на Олимпийските игри.

За втори път в града се провежда референдум, на който мнозинството от жителите гласуват "против" кандидатура за домакинство на най-големия спортен форум. Предишният път, в който в Хамбург не искаха Олимпийски игри, беше през 2015-а година, когато се решаваше кой град да посрещне Летните игри, в крайна сметка провели се в Париж. И тогава, и сега, аргументът на хората е един и същ - според тях домакинство би означавало хаос и покачване на цените.