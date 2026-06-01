Александър Димитров: Липсва ни концентрация и класа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Български футбол
Селекционерът коментира поражението от Черна гора.

Александър Димитров
Националният селекционер Александър Димитров коментира загубата с 0:1 от Черна гора в контролна среща в Пловдив. Младият треньор сподели, ще очаква повече концентрация в завършващата фаза. Той поздрави играчите си за дисциплината.

„Не мога да кача, че загубихме наивно. Липсата на сработеност, постоянно излизаме с нови играчи поради контузиите, има играчи които за първи път играят заедно. Това доста повлия. Благодаря на момчетата, изиграха мач с характер, с дисциплина, а не с мисъл за почивка“, коментира Димитров пред БНТ.

„В съвременния футбол трябва да се вкарват голове. Доста момчета получиха шанс за изява, трябва да дадем шанс на всички в тези мачове, както направихме и в предишния прозорец на турнира в Индонезия. Има потенциал, трябва да имаме по-добра концентрация в завършващата фаза. Може би ни липсваше концентрация и класа“, добави специалистът.

Селекционерът коментира и предстоящият мач с Молдова в петък.

„Експерименти не си правим. Ще дадем шанс да други футболисти, които днес играха по-малко, за да могат да покажат своите способности. Искам да честитя празника на децата, съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме за 1 юни“, завърши Александър Димитров.

#Национален отбор на България по футбол мъже # Александър Димитров

