Тайният град за редкоземните минерали: Как Китай постига пълна доминация в сектора?

Как се постига пълна доминация в един от най-ключовите и доходоносни сектори - този на редкоземните метали и минерали? Китай, който притежава 90% от обработваемите залежи, оказва се напълно е затворил веригата - от добива, през преработката, до създаването на висококвалифицирани кадри в сектора. В следващите минути ви отвеждаме в Тайния град в Китай, в който почти няма човек, който да не се занимава с редките минерали.

Всички искат редкоземни минерали, но само Китай може да нарече себе си техен повелител. 41 лаборатории и институти, в които изучават само и единствено ценните полезни изкопаеми и десетки мини - Пекин с десетилетия прави огромни инвестиции, които сега се отплащат. Наричат Баотоу в автономната Вътрешна Монголия - Тайния град. Местният университет е първия, който предлага специалност Редкоземни минерали, а ключова част от обучението е и геополитиката. На студентите се разяснява, че именно с китайски метали Съединените щати произвеждат своите ракети, а технологични гиганти са зависими за своите чипове.

Проф. Луис Карлос, преподавател по физика в Университет Авейро: „За да "затвориш веригата" се нуждаеш от специалисти. Така Китай не просто контролира добива и преработката на редки метали, но изгражда стратегия за пълна доминация в сектора.“

До края на 20 век Западът доминира в преработката на редкоземни минерали, но Китай, който притежава около 90% от обработваемите залежи успява да изгради екосистема, с която бавно, но сигурно да се превърне в непреодолим фактор. Пекин периодично ограничава износа на редкоземни, особено след като Доналд Тръмп обяви космически мита за страната. А макар местни хора да знаят, че под краката им има "богатство", знаят и че полза за тях няма.

- „Америка няма достатъчно редкоземни минерали и метали, а ние в Китай си имаме много. Сега вече нямаме право да ги добиваме сами, защото сме заплашени от глоба или дори затвор.“

Китай притежава 17 ценни минерала, без които е невъзможно производството на електомобили, смартфони и компютри, а също така и на военни системи и радари.

Лин Юнин, производител на автомобили: „Всяка година тук сглобяваме около 200 хиляди автомобила само в този завод. Колите, които виждате зад нас са изцяло за европейски износ.“

През април ЕС и Съединените щати подписаха споразумение за сътрудничество в областта на редките минерали. Но разработването на находища ще отнеме много време.



