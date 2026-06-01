Любомир Генчев: България може да спечели европейското по минифутбол

България има потенциала да спечели европейското първенство по минифутбол. В това е уверен капитанът на националният им Любомир Генчев, който говори специално за БНТ. Утре на българския състав му предстои четвъртфинален сблъсък с Унгария на еврошампионата в Братислава. България вече изигра четири двубоя в турнира, но не записа нито една загуба, като в последния си мач разгроми Франция с 6:1.

Капитанът Любомир Генчев смята, че нашият отбор все още не е показал най-доброто от себе си и може да стигне до финала.

„Да, мисля, че можем да стигнем до най-крайната точка на този турнир и да се поздравим с успех. Отборът със сигурност има потенциала. Не само този турнир да се случи, а и в бъдеще има много добри момчета, много добри футболисти и мисля, че наистина могат и още какво да покажат“, каза Генчев.

България излиза срещу световния вицешампиона Унгария във вторник вечер, като срещата ще бъде предавана пряко победните по БНТ 3 от 18:30 часа.

