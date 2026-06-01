Денят на детето: Какви новини си пожелават децата днес?

Със сладолед, танци и подаръци премина 1-ви юни в детска градина номер 8 „Проф. Елка Петрова” в София. На децата им се иска всеки ден да е празник на детето. Лошите новини често стават причина за спорове и ядосват родителите им, затова си пожелават повече позитивни новини и поводи за радост.

Лошите новини предизвикат и лошо настроение.

АВА: „Дрънкат си някакви неща и се карат.“ Алекс: „Тате много се ядосва и започва да се кара на всеки, защото се е ядосал и му е гадно, че са такива гадни неща.“

А децата просто искат да се забавляват. Пред новините предпочитат рекламите.

Марина: „Любимата ми реклама е с газирано и в една чаша се налива и после тъндърн и после скелета и черната дупка.“

За да е пълно забавлнието през лятото децата поискаха от кмета на София да им позволи да си сложат водни пързалки в двора.

Берг: „Аз ще ги купя и ще ги монтирам, ти само да ми ги дадеш!“

И за да не си помисли някой, че дацата искат само „Бангаранга“ и водни пързалки.

Габриел: „Искаме и аз искам да си купувам книги.“

Най-съкровеното желание днес дойде от Ава. С голямо разочарование разбрала, че пръстенът на майка й не е сватбена хълка.