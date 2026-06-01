Валежи и гръмотевични бури

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Променливо ще остане времето у нас и в началото на месец юни – ще има и слънчеви часове, но през повечето дни ще има и райони с валежи, локално интензивни и с гръмотевични бури.

Мощна гръмотевична дейност предстои и през следващото денонощие.

Предупреждение за значителни валежи е обявено в почти цялата страна, като най-интензивни се очаква да бъдат в районите около Централна Стара планина и в Югозападна България. Ще има условия и за градушки.

Максималните температури ще останат в широки граници, но слабо ще се понижат и ще бъдат от 21° в Източна България до 29° в югозападните райони, в София – около 24°, на морския бряг – от 22° до 24°.

И по Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

В планините ще бъде още по-ветровито, с временно силен вятър с посока от запад. И там ще вали, при тези температури вече и по най-високите върхове – дъжд, но ще има условия и за градушки. Най-значителни количества се очакват в Централна Стара планина и Рило-Родопския масив.

Валежи, гръмотевични бури и градушки ще има и на много места на Балканите, с изключение на южните и северозападните части от полуострова, където ще бъде слънчево.

Слънчево ще бъде утре и на Пиренеите, където захлаждането продължава. В много райони на Европа ще има валежи и гръмотевични бури, по-интензивни в Нидерландия, Франция, Австрия и Северна Италия.

У нас през следващите дни времето ще остане без съществена промяна. В сутрешните часове ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки.

Максималните температури ще бъдат близки до обичайните за началото на месец юни или малко по-ниски от тях.

