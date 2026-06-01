Изложба в Лондон представя Уинстън Чърчил като художник

Изложба в Лондон показва една по-малко позната страна на британския министър-председател Уинстън Чърчил – тази на художник. Тя представя над 50 от общо 500-те живописни творби, нарисувани от Чърчил.

Това е първата голяма изложба с негови картини след смъртта му. Повече от половината платна идват от частни колекции, които рядко са достъпни за публиката. Според един от кураторите на изложбата в картините личи радостта от живота, дори в периоди, през които Чърчил е бил под голям обществен натиск.

Изложбата „Уинстън Чърчил: Художникът“ може да бъде видяна до 29 ноември.