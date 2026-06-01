Всеки трети българин страда от някаква алергия

Наричат алергиите бича на XXI век. В световен мащаб расте броят на засегнатите от тях. У нас данните показват, че всеки трети българин страда от някакъв вид алергия. Какви са причините за това и как модерният човек може да се предпази?

Алергиите по дефиниция представляват хронични състояния, при които имунната система на човека реагира с повишена чувствителност към обикновено безвредни субстанции. Така привидно безобидните полени, цъфнали дръвчета и треви могат да се превърнат в огромно предизвикателство. Особено през пролетта.

По данни на Световната здравна организация основните причини за повишения брой на хората, засегнати от алергии, са екологичното замърсяване, използването на изкуствени материали в бита, неправилното хранене, както и слабата имунна система.

Медицината е описала повече от 50 вида алергии, които засягат близо 30% от хората по света. Половината от тях са деца.