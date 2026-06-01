НАСА планира да изгради постоянна база на Луната

НАСА подготвя мащабна програма за изграждане на постоянна база на Луната, като планира да изпрати роботи, роувъри и специални дронове за изследване на Луната повърхност.

Проектът включва мисия, при която 4 автономни дрона ще извършат кратки скокове над терена около южния полюс на Луната в търсене на подходящи места за бъдещи кацания на астронавти. Изстрелването е планирано за 2028 г.

НАСА вече възложи договори за разработването на нови лунни роувъри и транспортни системи на компании като „Lunar Outpost“. Машините ще подготвят терена, ще пренасят оборудване и ще подпомагат бъдещите мисии от програмата „Артемис“.

Целта е през следващото десетилетие да се създаде устойчива човешка база на Луната, която да служи като подготовка за бъдещи пилотирани мисии до Марс.