Робот с 20 крака и очи вижда и се движи във всички посоки

Учени от университета „Дюк“ в САЩ създадоха необичаен робот, наречен Аргус. Той има 20 крака със специални камери и може да се движи и да наблюдава всичко около себе си едновременно.

За разлика от много други роботи, които приличат на хора или животни, Аргус има кръгла форма и няма предна или задна част. Това му позволява да се придвижва еднакво добре във всяка посока, без да се налага да се обръща.

Роботът е кръстен на Аргус – герой от древногръцката митология, известен с това, че виждал всичко около себе си.

По време на тестовете Аргус успешно преминал през пясък, гъста растителност и различни препятствия. Той дори може да продължи да работи, ако някой от краката му се повреди.

Според създателите му тази технология може да помогне за разработването на спасителни роботи, подводни машини и други устройства, които да работят в трудни и опасни условия.

Учени смятат, че понякога най-добрите идеи не са тези, които копират природата, а тези, които търсят напълно нови решения.