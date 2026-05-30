БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Робот с 20 крака и очи вижда и се движи във всички посоки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази
Робот с 20 крака и очи вижда и се движи във всички посоки
Снимка: БТА/ AP/Allen
Слушай новината

Учени от университета „Дюк“ в САЩ създадоха необичаен робот, наречен Аргус. Той има 20 крака със специални камери и може да се движи и да наблюдава всичко около себе си едновременно.

За разлика от много други роботи, които приличат на хора или животни, Аргус има кръгла форма и няма предна или задна част. Това му позволява да се придвижва еднакво добре във всяка посока, без да се налага да се обръща.

Роботът е кръстен на Аргус – герой от древногръцката митология, известен с това, че виждал всичко около себе си.

По време на тестовете Аргус успешно преминал през пясък, гъста растителност и различни препятствия. Той дори може да продължи да работи, ако някой от краката му се повреди.

Според създателите му тази технология може да помогне за разработването на спасителни роботи, подводни машини и други устройства, които да работят в трудни и опасни условия.

Учени смятат, че понякога най-добрите идеи не са тези, които копират природата, а тези, които търсят напълно нови решения.

Последвайте ни

ТОП 24

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
1
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
5
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на...
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
6
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: По света

Песента „USA“ на Дубиоза Колектив отново е хит след класирането на Босна за Мондиала
Песента „USA“ на Дубиоза Колектив отново е хит след класирането на Босна за Мондиала
Лекари предупреждават за опасностите за децата от прекомерното време пред екрани Лекари предупреждават за опасностите за децата от прекомерното време пред екрани
Чете се за: 00:35 мин.
Изкуствен интелект разчете „Шифъра на Борг“, който беше неразгадан над 400 години Изкуствен интелект разчете „Шифъра на Борг“, който беше неразгадан над 400 години
Чете се за: 00:45 мин.
Световната здравна организация предупреждава за опасните никотинови паучове Световната здравна организация предупреждава за опасните никотинови паучове
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 29.05.2026 г. Новините 29.05.2026 г.
Чете се за: 04:57 мин.
Как един от най-бедните квартали в Рио де Жанейро се превърна в нова туристическа атракция Как един от най-бедните квартали в Рио де Жанейро се превърна в нова туристическа атракция
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други държави, които са в ситуацията на България
Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други...
Чете се за: 00:40 мин.
Политика
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура "Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за...
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ