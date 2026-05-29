Изкуствен интелект разчете „Шифъра на Борг“, който беше неразгадан над 400 години

Изкуствен интелект помогна за разчитането на мистериозния „Шифър на Борг“ – 408-страничен ръкопис от архивите на Ватикана, неразгадан повече от 400 години. Според изследователите, AI успял да дешифрира част от текста само за 29 минути.

Ръкописът, датиращ отпреди около 500 години, съдържа тайни лечебни рецепти, написани с 34 необичайни символа. Учени от Стокхолмския университет са използвали машинно обучение, за да разкрият кода.

Експерти смятат, че подобни технологии могат да помогнат и за други древни загадки като дискът от Фестос и ранногръцката писменост „Линеар Б“.