Новините 29.05.2026 г.

Акценти за деня:

Софийският парк ''Заимов'' се преименува на ''Оборище''

Паркът „Заимов“ в София се преименува на „Оборище“. Решението беше взето от Столичния общински съвет. В мотивите си вносителите посочват биографията на генерала.

Световната здравна организация предупреждава за опасните никотинови паучове

Световната здравна организация (СЗО) публикува първи доклад за никотиновите паучове и предупреди за бързото разрастване на пазара им, високото съдържание на никотин и риска от употреба сред младите.

Изкуствен интелект разчете „Шифъра на Борг“, който беше неразгадан над 400 години

Изкуствен интелект помогна за разчитането на мистериозния „Шифър на Борг“ – 408-страничен ръкопис от архивите на Ватикана, неразгадан повече от 400 години. Според изследователите, AI успял да дешифрира част от текста само за 29 минути.

Лекари предупреждават за опасностите за децата от прекомерното време пред екрани

Децата все повече прекарват време пред телефоните, а това според лекарите е много опасно. Специалисти предупреждават, че прекомерната употреба на екрани и социални мрежи може да повлияе върху вниманието, съня, поведението и психичното развитие на подрастващите.

Студенти от НБУ и творци от Португалия и Хърватия създадоха арт инсталация за деца в ИСУЛ

Студенти от Нов Български университет и творци от Хърватия и Португалия създадоха иновативна арт инсталация с добавена реалност в детски отделения на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.

Деца станаха лекари за ден в Детската болница в Бургас

Преди официалното си откриване детската болница в Бургас посреща специални посетители. Деца влязоха в ролята на лекари и се погрижиха за своите пациенти – плюшени играчки.

Спортен празник „Сила, скорост, смях“ за Деня на детето в София

Столична община организира мащабен спортен празник „Сила, скорост, смях“ по повод Деня на детето. Събитията ще се проведат на 31 май от 10:00 часа в ж.к. „Люлин“ и в Княжеската градина.

БДЖ със специална инициатива за Деня на детето

БДЖ организира „Ден на отворените врати“ за Деня на детето. Събитието ще се проведе от 10:00 до 15:00 часа в специализираното вагонно депо в София.

Песента „USA“ на Дубиоза Колектив отново е хит след класирането на Босна за Мондиала

Песента „USA“ на босненската група Дубиоза Колектив отново стана хит покрай класирането на Босна и Херцеговина за Световното първенство по футбол 2026. Парчето с рефрена „Take me to America“ се превърна в неофициален химн на феновете, тъй като Мондиалът ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

България с историческа отборна титла по художествена гимнастика

България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика. Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха исторически успех.

Новак Джокович постави нов рекорд на „Ролан Гарос“

Новак Джокович продължава участието си на „Ролан Гарос“, след като се класира за третия кръг и подобри рекорд на Роджър Федерер. Това беше неговият 120-ти двубой в турнира от Големия шлем, с което изпревари Федерер по брой срещи на един турнир.

Барселона на път да спечели надпреварата за трансфер на Антъни Гордън

Барселона е все по-близо до трансфера на Антъни Гордън. Според английските медии, ръководството на Нюкасъл е приело оферта от 70 милиона паунда за крилото.

„Златната топка“ ще отбележи своята 70-годишнина в Лондон

Най-престижната индивидуална награда във футбола, „Златната топка“, ще отбележи своята 70-годишнина с церемония в Лондон на 26 октомври. За първи път в историята си събитието ще се проведе в английската столица.

Стартира Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Министърът на младежта и спорта откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас, която се провежда в „Арена Бургас“.

