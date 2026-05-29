Владислав Горанов: Проблемите във фиска не са от вчера, а се трупат от 2021 година

Бившият финансов министър и представител на ГЕРБ-СДС Владислав Горанов коментира в „Още от Деня“ темата за бюджетния дефицит, състоянието на държавните финанси, ролята на президента Румен Радев и политическите последици от кризата през последните години. Той заяви, че натрупаните проблеми във фискалната рамка са резултат от поредица решения, взимани от 2021 година насам.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Проблемът започна тогава, когато сегашният премиер легитимира като служебни министри хора, които се учеха върху гърба на държавата как се управляват финанси. Асен Василев допусна със разбирането, че през разходи, дефицит и дълг държавата може да стане по-богата. Всъщност аз нямам професионални спорове с него, но факт е, че решенията, които доведоха до сегашното състояние на фиска, бяха взимани именно тогава.“

По думите му отговорността за натрупаните дефицити не може да бъде търсена само в едно управление.

„Когато говорим за последните пет години и политическата криза, която доведе до това състояние на фиска, невинни няма. Всички закони от 2021 година, свързани с промени в пенсионния модел и с допълнителни ангажименти към бюджета, бяха безрезервно подкрепени и от президента – без нито едно вето.“

Горанов подчерта, че ГЕРБ е готова да подкрепи непопулярни, но необходими финансови мерки.

„Днес има стабилно правителство с огромна парламентарна подкрепа – 131 депутати. Ако трябва, ще добавим и нашите 39 гласа. Ако имат смелостта да предложат мерки, които могат да върнат фискалната рамка обратно в ред, ние сме готови да ги подкрепим, независимо колко непопулярни ще бъдат тези решения.“

Той коментира и темата за присъединяването на България към еврозоната, като защити управлението на кабинета „Желязков“.

„Успяхме с тези фискални показатели да отговорим на изискванията на Европейската комисия и Европейската централна банка за влизане в еврозоната. Преценката дали България покрива критериите беше направена на база резултатите за 2024 година.“

Горанов призна, че в бюджета има сериозни дисбаланси, но подчерта, че те не са възникнали за една година.

„Когато в началото на 2025 година пред нас стоеше задачата да съставим бюджета, ние много добре виждахме натрупаните дисбаланси – несистемните увеличения на пенсии, непропорционалните увеличения на заплатите в администрацията, ангажиментите към силовите структури.“

В интервюто Горанов коментира и темата за незаконното строителство край Варна, като отрече ГЕРБ или Бойко Борисов да имат отношение към случая.

„Ако е вярно, че използваните документи са неистински, тогава говорим за фалшиви удостоверения. Оттам нататък въпросът „къде е Бойко Борисов“ няма никаква връзка със случая. Имаме обаче три години, в които сегашният кмет също твърди, че не е знаел какво се случва.“

По отношение на бъдещите президентски избори Владислав Горанов заяви, че десницата няма шанс без общ кандидат.

„Ако десницата не се обедини около общ кандидат, тя няма да спечели президентските избори. Но това не трябва да става с еднолични анонси от типа „това е кандидатът и няма друг“. Ако няма обща кандидатура на десницата, тя ще загуби.“

