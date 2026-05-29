Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Дилърите от „Дружба“: Ученици са зарибявани с опасен халюциноген

Иво Никодимов
Дилърите на дрога в столичния квартал „Дружба" зарибявали ученици с опасния халюциноген MDMA, под формата на бонбони. Доставяли наркотиците с тротинетки. Седмината, които бяха задържани преди ден, вече са с повдигнати обвинения и остават в ареста поне за 72 часа. Антимафиотите попадат в следите на дилърите от „Дружба“ в средата на март, когато част от пласьорите са засечени да зарибяват ученици в столичния квартал.

Ст. ком. Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „Това беше едно от обстоятелствата, което ни накара да започнем тази акция.“

Разузнавачи от ГДБОП и Нациналната полиция разбират, че тримата дилъри, засечени край училища, са само част от по-голяма група. Единият от разследващите, под прикритие, успява да влезе в скрита група на мобилно приложение за поръчка на дрога.

Ст. ком. Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „Комуникацията е вървяла през интернет групи, в приложения. Мобилни приложения и групи в тях.“

Така стигат до още четирима участници в групата, като установяват и апартамента, в който дрогата се е разпределяла на дози за доставка.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: „Едно от лицата е оставало непрекъснато в апартамента, а останалите дилъри са взимали готовите за разпространение наркотици и са ги придвижвали към клиентите. Особеното е, че групата е била особено мобилна. Придвижвали са се много бързо, ползвайки тротинетки.“

При проследяването на дилърите, разследващите се натъкват на гараж, в който се съхраняват канабис, амфетамин, метамфетамин, MDMA и кокаин. Оттам в апартамента са подготвяни дозите за разпространение. Прокуратурата ще иска постоянното задържане на обвиняемите.

