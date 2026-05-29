Семеен спортен празник в Банско в неделя

Мама, татко и аз. Цялото семейство тренираме. Истински спортен празник се очертава в Банско в неделя. Идеята на организаторите – спортът да стане семейна ценност.

„Спортувах от 7-годишна и участвах в много различни състезания на национално и международно ниво. След като станах майка на две прекрасни деца нямах възможност да спортувам толкова интензивно. Тъй като не мога да живея без спорт се замислих защо да не направим един хубав спортен празник – за семейството, за родителите, които като мен искат да имат активен живот. Разбира се, най-много за децата, за да могат от малки да обикнат спорта. Да бъдат здрави и да получават удоволствие от движението. Живея в Банско от почти шест години и реших да направя нещо хубаво и полезно за града“, каза пред БНТ Екатерина Улида, организатор на събитието.

