ЕК размразява милиарди евро за Унгария, а в замяна страната се ангажира с редица реформи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стилиян Деянов
По света
Европейската комисия е готова да размрази повече от 16 милиарда евро за Унгария. Това стана ясно след срещата на председателя на Комисията Урсула Фон Дер Лайен с премиера на Унгария - Петер Мадяр.

Фон Дер Лайен приветства ударната работа на новото правителство, което бързо задейства редица реформи. Будапеща ще получи пари по структурни и кохезионни фондове. Готови сме да продължим сътрудничеството си с Комисията каза, унгарският премиер. Според него предприетите мерки срещу корупцията вече дават резултат. По думите му Унгария ще успее да реформира законодателството така, че да може в срок да получава европейските средства.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „На първо място са структурните реформи - те са крайно необходими за борбата с корупцията в Унгария. Това ще отключи милиарди евро за страната, които бяха замразени през последните години. Разбрахме се за здрава основа, която да се справи с корпуцията и да адресира притесненията свързани с върховенството на закона. На второ място са инвестициите - разбрахме се за конкретни проекти, които ще подкрепят ключови сектори като енергетика, жилищно строителство, транспорт, малък и среден бизнес."

Петер Мадяр, министър-председател на Унгария: „Благодарни сме и сме готови да продължим да си сътрудничим за интересите на унгарците и на европейските граждани. Заедно с Комисията договорихме мерки срещу корупцията и това вече дава резултат. За 3-4 седмици постигнахме това, което предишното правителство на Виктор Орбан не успя. Още веднъж - ще върнем тези средства на унгарците, за да помогнем за летящ старт на икономиката, за да възстановим обществените услуги, да помогнем на унгарските компании."

#редица реформи #замразени #Урсула фон дер Лайен #Петер Мадяр #ЕК #милиарди #Унгария

