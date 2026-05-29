Вълна от реакции в Европа след инцидента в Румъния

Полският външен министър Радослав Шикорски коментира, че независимо дали става дума за инцидент или некомпетентност, Русия продължава да бъде опасна и Старият континент трябва да се защити от нея. От началото на войната както Полша, така и Балтийските републики също са ставали косвени жертви на войната в Украйна.

От Франция изразиха солидарност и подчертаха, че Москва е доказала, че е заплаха за европейската сигурност. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа, че още една граница е прекрачена в рамките на агресивната война на Русия и осъди атаката срещу гъстонаселен район на територията на ЕС. Брюксел ще продължи да оказва натиск на Москва, като предстои и нов пакет от санкции, каза още Фон дер Лайен.