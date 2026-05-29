Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК с парламентарно представените партии и коалиции за техните номинации, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни, от 11.00 часа и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция на адрес: https://www.president.bg/static56/Online-video/

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.