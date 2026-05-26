БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:35 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:07 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Минчев: Писах на Везенков преди полуфинала и го предупредих, че доста хора ще му звънят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Български баскетбол
Запази

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за мъже поздрави Александър Везенков за успеха в Евролигата.

любомир минчев писах везенков полуфинала предупредих доста хора звънят
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за мъже Любомир Минчев сподели радостта си след като Александър Везенков помогна на Олимпиакос да спечели трофея в Евролигата.

Специалистът разкри, че е подкрепил своя възпитаник в националния отбор, още преди полуфинала с Фенербахче.

"Доста хора му честитят. Ден преди полуфинала му писах, че доста хора ще му звънят и тогава му пожелах успех. Тази радост е след доста нерви в хода на мача. Всичко е хубаво, когато завърши добре", заяви наставникът в интервю за БНТ.

Минчев бе в Ботевград, за да проследи победата на Балкан над Локомотив Пловдив в мач №1 от финалната серия в Националната баскетболна лига.

"Това, което ми направи най-силно впечатление, е промяната на интензитета в защита от страна на Балкан през второто полувреме. Показаха различно лице, което им даде предимство и затрудни нападението на Локомотив. По време на мача видях, че Асен Николов не бе доволен от Рамзи и го държа доста време отвън. Това може да ми послужи като мотивация за следващия мач. Отборът на Локомотив пропусна да отбележи лесни кошове на бърза атака и отворени шутове. Това щеше да ги държи мача", сподели той след срещата.

Минчев оцени и играта на българските баскетболисти.

"Косьо Тошков игра сърцато в защита и добре в нападение. Вкара важни стрелби. По-лошо и неуверено начало на Пищиков, но в хода на мача придоби увереност и игра доста по-добре. Андрей Иванов бе на приливи и отливи - с много добри изяви, но и с елементарни пропуски под коша. Кръстомир Михов започна доста силно първото полувреме, но се изгуби", допълни треньорът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Балкан неутрализира Локомотив за успешен старт на финалите в НБЛ
Балкан неутрализира Локомотив за успешен старт на финалите в НБЛ
"Зелените" включиха на друга скорост срещу "черно-белите" за едно...
Чете се за: 03:35 мин.
#Любомир Минчев #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
1
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
3
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
4
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
5
Втора жертва на катастрофата край Симитли
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
6
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Специално за БНТ

Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол
Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол
Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил
Чете се за: 01:35 мин.
Йован Попович: Без добра защита е невъзможно да се стане шампион Йован Попович: Без добра защита е невъзможно да се стане шампион
Чете се за: 01:42 мин.
Теодора Цанева: Очаквах друго развитие на нещата Теодора Цанева: Очаквах друго развитие на нещата
Чете се за: 01:07 мин.
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела" "БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
12925
Чете се за: 01:50 мин.
Даниел Боримиров: Работим по проекта за новия стадион Даниел Боримиров: Работим по проекта за новия стадион
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив:...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новите метровлакове тръгнаха по линия 1
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
Доц. Христина Бацелова: Варицелата може да протече много тежко, а...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ