Любомир Минчев: Писах на Везенков преди полуфинала и го предупредих, че доста хора ще му звънят

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за мъже Любомир Минчев сподели радостта си след като Александър Везенков помогна на Олимпиакос да спечели трофея в Евролигата.

Специалистът разкри, че е подкрепил своя възпитаник в националния отбор, още преди полуфинала с Фенербахче.

"Доста хора му честитят. Ден преди полуфинала му писах, че доста хора ще му звънят и тогава му пожелах успех. Тази радост е след доста нерви в хода на мача. Всичко е хубаво, когато завърши добре", заяви наставникът в интервю за БНТ.

Минчев бе в Ботевград, за да проследи победата на Балкан над Локомотив Пловдив в мач №1 от финалната серия в Националната баскетболна лига.

"Това, което ми направи най-силно впечатление, е промяната на интензитета в защита от страна на Балкан през второто полувреме. Показаха различно лице, което им даде предимство и затрудни нападението на Локомотив. По време на мача видях, че Асен Николов не бе доволен от Рамзи и го държа доста време отвън. Това може да ми послужи като мотивация за следващия мач. Отборът на Локомотив пропусна да отбележи лесни кошове на бърза атака и отворени шутове. Това щеше да ги държи мача", сподели той след срещата.

Минчев оцени и играта на българските баскетболисти.

"Косьо Тошков игра сърцато в защита и добре в нападение. Вкара важни стрелби. По-лошо и неуверено начало на Пищиков, но в хода на мача придоби увереност и игра доста по-добре. Андрей Иванов бе на приливи и отливи - с много добри изяви, но и с елементарни пропуски под коша. Кръстомир Михов започна доста силно първото полувреме, но се изгуби", допълни треньорът.

