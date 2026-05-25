Балкан неутрализира Локомотив за успешен старт на финалите в НБЛ

Чете се за: 03:35 мин.
"Зелените" включиха на друга скорост срещу "черно-белите" за едно полувреме в откриващия мач от битката за титлата.

Снимка: balkan-basket.com
Балкан потегли повече от успешно в дуела за титлата в НБЛ. Селекцията на Йован Попович срази Локомотив Пловдив с 88:73 в първата финална среща, изиграна в "Арена Ботевград". Интригата присъстваше до средата на третата четвърт, но постепенно балканци включиха на съвсем друга скорост и до края неутрализираха състава, воден от Асен Николов. Това бе достатъчно за "зелените" да останат перфектни в плейофите, стигайки до шести пореден успех, като той дойде от доминацията при борбата, спечелена с 49:29 срещу новака в елита.

От сметките на "зелените" за мача отпадна Димитър Димитров, който е контузен.

По този начин ботевградският тим поведе с 1:0 победи и удариха първи в серията с "черно-белите". Вторият мач е планиран за 27 май (сряда), когато отново Балкан ще домакинства на Локомотив в Ботевград.

Откриващите минути на бяха подчинени на грешките, високото темпо и играта под коша. Алекс Симеонов, Тадж Грийн, Джамари Блекман и Андрей Иванов си разпределиха щафетата за домакините, докато от другата страна Кръстомир Михов, Калил Милър и Томислав Минков бяха достойни съперници в това да връщат жеста, за да могат гостите да си издействат 4 точки в края на встъпителния период.

По-голямото спокойствие в редиците на „черно-белите“ си личеше и в началото на следващата десетка, когато преднината им придоби двуцифрени измерения. Балканци намериха себе си чрез усилията на Илиян Пищиков, Константин Тошков и Блекман, намирайки пътя към така желания обрат, за да се оттеглят в съблекалнята при 43:39.

Темпото определено се вдигна на старта на третата част, а обичайните заподозрени отново попаднаха под светлините на прожекторите. Соловите прояви, дело на Блекман, Пищиков и Тошков, като и заздравяването на защитата, бяха катализатора за нарушаването на статуквото и това „зелените“ да си извоюват 9-точков аванс след 30 минути игра.

Тимът от Ботевград откри подобаващо и заключителната четвърт, в която Травис МакКонико се развилня и разликата започна да нараства с бързи темпове. „Смърфовете“ се намираха в безизходица, особено в нападение, а проблясъци на Пищиков и Симеонов довършиха започнатото за домакините.

Джамари Блекман се отличи за Балкан със своите 16 точки, 8 борби и 5 асистенции. Травис МакКонико се отчете с 15 и 7 овладени под двата ринга топки, Константин Тошков регистрира 14 и 6 овладени под двата коша топки. Илиян Пищиков се разписа с 13 точки, Андрей Иванов финишира с 12 и 7 борби, Алекс Симеонов навъртя 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Кръстомир Михов и Калил Милър (7 борби) отвърнаха с по 14 точки за Локомотив. Грант Сингълтън реализира 13, Томислав Минков приключи с 12.

