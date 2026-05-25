Рилски спортист завоюва бронза в НБЛ

Рилски спортист се утеши с бронзовите медали в НБЛ за пети път в своята история. Баскетболистите на Любомир Киров надделяха над Черно море Тича със 100:94 във втория мач от серията за третото място, който се изигра в зала "Христо Борисов". Самоковският тим държеше съдбата си в свои ръце почти през цялата среща, но изкова успеха си в края, когато удържа щурма от страна на момчетата, водени от Васил Евтимов.

"Моряците" бяха без още една от основните си фигури, тъй като от групата отсъстваше Ламонт Уест, а Иван Карачич натрупа 5 лични нарушения и не доигра двубоя. Същата съдба сполетя и Александър Янев за Рилецо.

Така тимът от Самоков сложи край на серията с 2:0 победи и все пак завърши сезона с отличие, макар и с бронзов цвят. От своя страна Черно море финишира с два трофея, завоювайки Купата и Суперкупата на България.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от rilski_sportist (@rilski_sportist)





Началните минути не страдаха от ниска резултатност. И докато Георги Боянов бе двигателят за домакините, гостите разчитаха Александър Янев и Деян Карамфилов в опит да държат водачеството в свои ръце. Венцислав Петков пое диригентската палка за „моряците“, но Христо Бъчков стори същото за самоковския тим, който се откъсна с 3 точки в края на дебютната част.

Джонатан Дейвис настрои мерника в началото на втория период и мисълта за двуцифрена разлика не бе чужда за Рилецо. И макар точните стрелби, дело на Николай Стоянов и Боянов, които върнаха увереността на „моряците“, тимът от Самоков имаше достатъчно оръжия, за да отговори подобаващо и да се изстреля при 51:39 на голямата почивка.

Алонзо Гафни и Даръл Дейвис направиха така, че варненският отбор да надигне глава в хода на второто полувреме и да стопи изоставането си до едноцифрени изражения. За пореден път гостите заложиха на стрелбата зад дъгата и на бърза ръка си припомниха вкуса на двуцифрената разлика, която след 30 минути игра бе 15 точки.

Нова доза характер, проявен от Цветомир Чернокожев, Боянов и Гафни, накара актуалният носител на Купата и Суперкупата да повярва в обрата във финалната десетка. Дейвис също даде надежда на домакините, че въпросната цел е напълно постижима, тъй като разликата падна до минус 5 в последните 2 минути, но Алън Арнет и Майк Едуардс взеха мерки в точния момент, слагайки точка на спора до края.

Джонатан Дейвис и Александър Янев дадоха тон на Рилски с по 19 точки, като първият финишира и с 4 точни стрелби зад дъгата. Алън Арнет ги последва със 17, Христо Бъчков и Майк Едуардс завършиха с по 14.

Георги Боянов се открои за Черно море с 23 точки и 9 борби. Алонзо Гафни има 22, 9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Даръл Дейвис записа 14 и 7 завършващи подавания, Николай Стоянов отбеляза 13 точки.