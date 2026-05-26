Основен ремонт след 25 г.: Преасфалтират ключов транспортен коридор във Видинско

Обходни маршрути ще се използват за повече от месец

Започва мащабен ремонт на международния път Е79 в Северозападна България. Ще бъдат преасфалтирани общо 57 километра в областите Видин, Монтана и Враца. Трасето не е основно ремонтирано от около 25 години, като досега са извършвани само частични дейности по настилката. Пътят е ключов транспортен коридор, по който преминава интензивен и тежкотоварен трафик. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни.

В рамките на проекта в област Видин ще бъдат ремонтирани 26 километра от участъка между Димово и Белотинци. В Монтанско дейностите обхващат 11 километра от Белотинци до Смоляновци, както и обходния път при Монтана до Сумер. Във Врачанско ремонтът включва около 10 километра при село Краводер и около 2 километра от обходния път на Враца. Дейностите предвиждат подмяна на асфалтовата настилка, като на места ще се извършват частични кърпежи, а в други участъци ще бъде положен изцяло нов пласт асфалт по цялата ширина на пътното платно.

За времето на ремонта е въведена временна организация на движението с обходни маршрути за различните категории автомобили. Леките автомобили до 3,5 тона ще бъдат пренасочвани по алтернативни общински и второкласни пътища в района, докато тежкотоварният трафик над 3,5 тона ще използва различни обходни трасета в зависимост от дестинацията. За част от камионите са въведени и допълнителни ограничения, включително забрана за движение на превозни средства над 12 тона в определени участъци, като за тях са предвидени дълги обходни маршрути през второкласната пътна мрежа в региона.

Очаква се на място да бъде извършена проверка от регионалния министър Иван Шишков, който ще инспектира готовността за ремонта и временната организация на движението.

