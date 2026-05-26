Водата в части от Добрич е негодна за пиене заради микробиологично замърсяване

Водата в няколко района на Добрич остава негодна за питейно-битови нужди заради установени микробиологични отклонения. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града след последните лабораторни изследвания.

Сигнал за вода с неспецифичен мирис е постъпил в РЗИ на 19 май, като тогава е предприето пробонабиране на проба вода в пункт на потребителя (сигналоподателя). Лабораторните изследвания на пробата не показват отклонения по мирис и мътност, но същата не отговаря на здравните изисквания по микробиологични показатели – ентерококи и микробно число при 22°C. На 22 май е направено предписание от директора на РЗИ към водното дружество за спиране на водоподаването към засегнатите райони.

Пет контролни проби, взети на 22 май 2026 г. от квартал „Петър Сарийски“ (Режията) и Северната промишлена зона, са показали наличие на отклонения по микробиологични показатели – ешерихия коли, колиформи, ентерококи и завишено микробно число при 22°C.

От РЗИ уточняват, че към момента остава в сила заповедта на директора на инспекцията за спиране на подаването и използването на вода за питейно-битови цели в районите на жп гара „Север“, Северната промишлена зона и кв. „Петър Сарийски“ в Добрич.

Здравните власти препоръчват жителите на засегнатите райони да използват бутилирана вода от търговската мрежа за пиене и готвене. При използване на вода от резервни съдове тя трябва задължително да бъде преварявана преди консумация.

От РЗИ - Добрич посочват, че продължава контролът върху качеството на водата в засегнатите райони.