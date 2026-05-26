Дряново очаква помощ от държавата за възстановяване на щетите

Продължава разчистването в най-засегнатите места във Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че се надяват на помощ и от държавата.

Започна мащабният ремонт на международния път Е79 в Северозападна България. Строителните дейности стартираха в участъка между Враца и Монтана, малко след разклона за село Краводер, където още от сутринта работят тежки машини. Агенция „Пътна инфраструктура“ затваря за ремонт няколко ключови отсечки по трасето. В област Видин ще се ремонтира участъкът между Димово и Белотинци. В Монтанско строителни дейности ще се извършват между Белотинци и Смоляновци, както и между обходния път на Монтана и село Сумер. Във Врачанска област ремонтът обхваща отсечка до село Краводер, както и 2 километра от обходния път на Враца.

По трасетата ще бъде положен нов двупластов асфалт. В част от участъците ще се извършват мащабни изкърпвания, а на други места настилката ще бъде изцяло подменена по цялата ширина на пътя. Заради ремонтните дейности между Враца и Монтана движението ще бъде напълно затворено. Леките автомобили до 3,5 тона ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут през Крапчене, Сумер, Стояново, Монтана и Враца. Тежкотоварните автомобили над 3,5 тона ще преминават през Крапчене за Стубел, Липен, Криводол и Враца.

Малина Попова - кмет на село Присово: „Непрекъснато сме на линия, много щети има, с тежка техника, до вчера и хвърляхме, младежка зала, пенсионер ски клуб, това са си средства, трудни са моментите, за сега не е започнал възстановяване, но слава Богу почистено е.“

В участъка между Видин и Монтана ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона. За тях е осигурен обходен маршрут през Дунавци, Симеоново, Ботево, Арчар, Добридол, Тополовец, Дъбова махала, Славотин, Студено буче и обходния път на Монтана и обратно. Ремонтът е част от мащабна програма за обновяване на пътната инфраструктура в Северозападна България.