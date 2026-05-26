Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил

от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Чете се за: 01:35 мин.
Български баскетбол
Старши треньорът на Локомотив Пловдив очаква по-добра игра в защита от възпитаниците си за мач №2.

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов призна, че отборът му не се е представил на ниво в защита при загубата от Балкан.

Пловдивчани загубиха първия мач от финалната серия в Националната баскетболна лига.

"Започнахме добре срещата, но загубихме организация в нападение и не си селектирахме добре атаките. Това ни свали процента на стрелба. Големият ни проблем бе борбата под нашия кош. Позволихме на Балкан да вземе 18 борби в нападение. Това ни пречи да играем нашия стил - след борба да тръгнем на бърза атака и да търсим лесни точки", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

В хода на срещата наставникът неколкократно разкритикува своя гард Девърл Рамзи.

"Репликите си остават между нас, но е свързано с организацията в нападение и подценяване на ситуациите на бърза атака ", допълни специалистът.

Според него възпитаниците му са способни да изравнят резултата в серията, ако подобрят играта си в защита.

"Ще изгледаме срещата и ще се опитаме да намерим къде са били нашите грешки. Ще трябва да сме малко по-агресивни в защита. Всички играчи трябва да се опитат да участват в борбата под нашия кош", завърши Николов.

Вижте цялото интервю във видеото.

