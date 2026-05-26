Дряново очакват помощ от държавата за възстановяване от щетите

Продължава разчистването в най-засегнатите места във Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че се надяват на помощ и от държавата.

Малина Попова - кмет на село Присово: „Непрекъснато сме на линия, много щети има, с тежка техника, до вчера и хвърляхме, младежка зала, пенсионер ски клуб, това са си средства, трудни са моментите, за сега не е започнал възстановяване, но слава Богу почистено е.“

