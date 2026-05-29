Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Как икономисти коментират влизането на България в процедура по свръхдефицит?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
България влиза в процедура по свръхдефицит. Икономисти коментират ситуацията.

Юлиан Войнов, икономист: "Ако не изпълним заложените мерки в програмата, която трябва да бъде приета за намаляване на бюджетния дефицит, ще плащаме реална глоба от 0.05% на година и тази програма, ако не бъде изпълнена в рамките на 4 години, ние ще бъдем глобени с 200 милиона евро реални пари."

Петър Ганев, старши икономист в ИПИ: „Ние също имаме опит да влизаме и излизаме от тази процедура, но винаги е анализ, който изследва каква е причината за дефицита, който имаш, но и какъв е средносрочният план, какъв е фискално-структурният план за разходите – как те ще нарастват през следващите години.“

Мария Минчева, БСК: „Всяка държава е длъжна в шестмесечен срок да демонстрира коригиращи действия. В контекста на бюджетната процедура това означава, че още по-валидни стават препоръките на работодателските организации да се мисли за едно много сериозно оптимизиране на разходната част.“

Стоян Панчев, икономист, ЕКИП: „Този дефицит, който беше представен публично и с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността. Истинският дефицит за 2025 година е значително по-голям.“

#свръхдефицит #икономисти #България #новини в Метрото

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на eвропейското във Варна
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Външният министър Велислава Петрова: Този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок
