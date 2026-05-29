Как икономисти коментират влизането на България в процедура по свръхдефицит?

България влиза в процедура по свръхдефицит. Икономисти коментират ситуацията.

Юлиан Войнов, икономист : "Ако не изпълним заложените мерки в програмата, която трябва да бъде приета за намаляване на бюджетния дефицит, ще плащаме реална глоба от 0.05% на година и тази програма, ако не бъде изпълнена в рамките на 4 години, ние ще бъдем глобени с 200 милиона евро реални пари."

Петър Ганев, старши икономист в ИПИ: „Ние също имаме опит да влизаме и излизаме от тази процедура, но винаги е анализ, който изследва каква е причината за дефицита, който имаш, но и какъв е средносрочният план, какъв е фискално-структурният план за разходите – как те ще нарастват през следващите години.“

Мария Минчева, БСК: „Всяка държава е длъжна в шестмесечен срок да демонстрира коригиращи действия. В контекста на бюджетната процедура това означава, че още по-валидни стават препоръките на работодателските организации да се мисли за едно много сериозно оптимизиране на разходната част.“

Стоян Панчев, икономист, ЕКИП: „Този дефицит, който беше представен публично и с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността. Истинският дефицит за 2025 година е значително по-голям.“