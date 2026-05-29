Световната здравна организация предупреждава за опасните никотинови паучове

Световната здравна организация (СЗО) публикува първи доклад за никотиновите паучове и предупреди за бързото разрастване на пазара им, високото съдържание на никотин и риска от употреба сред младите.

Докладът поставя и по-широк въпрос – как да се намали тютюнопушенето в световен мащаб? Експертите защитават подхода за намаляване на вредата, според който бездимните продукти могат да бъдат по-малко рискова алтернатива за пълнолетните пушачи.

Световната здравна организация настоява за по-строга регулация и контрол, докато дебатът около никотиновите алтернативи става все по-силен в Европа и по света.