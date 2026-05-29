40° в Португалия, "топлинният купол" остава над Западна Европа (ГАЛЕРИЯ)

Португалия стана поредната страна, отбелязала температурен рекорд за месец май в Западна Европа. Термометрите в град Мора отчетоха над 40 градуса по Целзий, което е над пика от 2001 г.

Италианските власти обявиха червен код за Рим, Флоренция, Болоня, Торино и Бреша заради очаквани стойности до 33 градуса. При червена тревога са застрашени здрави и активни хора, а не само рисковите групи.

Жегите, които засягат и Испания, Франция и Великобритания, са следствие от феномена „топлинен купол“ – зона на високо налягане, която задържа топлия въздух, идващ от Северна Африка. При тези условия температурите са с 10–15 градуса над нормалните за сезона.

