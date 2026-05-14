Дейци в областта на културата и образованието получиха Почетния знак на президента (СНИМКИ)

Държавният глава Илияна Йотова връчи на изтъкнати дейци в областта на културата и образованието Почетния знак на президента на церемония в Гербовата зала на президентството.

Поклон пред вашата дейност и талант, пред вас като хора, които дават толкова много за културата и духовността, каза президентът Илияна Йотова. Всички в България, независимо от професиите и поколенията, имаме огромна нужда от култура, духовност и образование. Това са процеси, които не се отнасят само до определен период, това е минало, настояще и бъдеще, каза президентът.

Посвещавате таланта си на това да градим българската си идентичност. Имаме нужда от нея в това трудно и провокативно време, в което откъде ли не има предизвикателства – външни и вътрешни, обърна се Илияна Йотова към отличените.

