Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици

Студено и влажно ще бъде времето по баловете у нас. Това прогнозира Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология в ефира на “Денят започва“. Тя посочи, че днес в Западна България ще има краткотрайни превалявания, свързани с преминаване на топъл фронт, а в следобедните часове отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. В следващите дни времето над страната ще бъде динамично, с преминаване на атмосферни фронтове, валежи и временно понижение на температурите.

Анастасия Кирилова, синоптик от НИМХ: „Днес на места в западна България преди обяд ще превали с преминаването на топъл фронт. Затопля се времето за кратко, а следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици.“

По думите ѝ температурите днес ще се задържат сравнително приятни – между 20 и 25 градуса. Метеорологът обърна внимание и на прогнозата за събота и неделя, когато се очакват по-значителни количества валежи, особено в Западна България и Софийско.

Анастасия Кирилова, синоптик от НИМХ: „Искам да обърна внимание, че едно от най-големите количества валежи за периода е именно в София-град. Това е прогноза, не е задължително да се случи, но вероятността за значителни количества в Западна България е повишена.“

Тя обясни, че причината е приближаваща от запад дълбока барична долина със студен въздух, която ще създаде условия за нестабилна атмосфера и интензивни валежи. Според Кирилова в неделя валежите ще се изместят към Източна и Североизточна България, където ще бъде и центърът на преминаващ циклон. След това се очаква нахлуване на по-студен въздух и усилване на северозападния вятър. По отношение на градушките тя посочи, че риск остава, но ще бъде по-ограничен в сравнение с предходните дни.

Анастасия Кирилова, синоптик от НИМХ: „Все още условия за градушки ще има, но няма да бъдат толкова масови. По-голяма е вероятността просто да вали дъжд.“

Кирилова допълни, че месецът като цяло се очертава по-студен и по-влажен от обичайното, с редуващи се периоди на валежи, застудявания и кратки затопляния.

Анастасия Кирилова, синоптик от НИМХ: „Ще бъде мокър месец, за следващите две седмици имаме положителна аномалия в количествата на валежите и отрицателна аномалия в температурите. Тоест, студено и мокро време.“

В заключение тя отбеляза, че динамичното време ще продължи и в следващите седмици, като не се очаква дълготрайна стабилизация.

