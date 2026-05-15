Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират движението на „Промахон“

Гръцките фермери в готовност за новa блокадa по границата с България. Причината - неизпълнени задължения на гръцкото правителство към земеделци и животновъди. Окончателното решение ще бъде взето днес.

Очаква се до обяд трафикът на коли през граничния преход „Промахон" да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътят да бъде блокиран в двете посоки. Ако се стигне до протести, блокада ще има само на „Промахон", като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, уточняват фермерите в южната ни съседка.