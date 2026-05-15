Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията срещу имотната мафия

Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера.

До момента се знае, че Столичната полиция е задържала Георги Янев – Джеймса и бившия нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация двамата са били арестувани и през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами.

Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени във "Факултета", "Люлин" и в центъра на София. Според информация на "По света и у нас" при обиските Джеймса и Янков са били изненадани и разследващите са успели да съберат значително количество доказателства.