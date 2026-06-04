Бащата на момичето, загинало в Благоевград след купон: Ще съдя прокуратурата

След като по-рано днес Апелативният съд в София потвърди решението на Окръжния съд в Благоевград да остави на свобода Александър Георгиев, който е с повдигнати обвинения за умишлено убийство на 16-годишно момиче, бащата на загиналата обяви, че ще съди прокуратурата.

„Срам ме е, че съм българин, българин с малко „б“ и най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство, и ще съдя всичко и всички. Ще съдя прокуратурата. Хора, разберете този тумор прокуратурата трябва да бъде отрязан един път завинаги, не реформиран“, каза пред журналисти в Благоевград Стойне Стойнев, бащата на загиналото 16-годишно момиче. „Вик, молба, помощ: излезте, за да се защитим, излезте заради себе си, обвинявайте ме колкото си искате, аз знам какъв родител съм“, заяви той.

Стойнев отново призова трите момчета, които са били на злополучния купон в нощта на 23 срещу 24 май да говорят, да си спомнят какво се е случило, да излязат и да кажат истината.