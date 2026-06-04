Общинската структура на ДПС в Кирково подаде оставка

Партийният орган на ДПС в Кирково – Общинският съвет на партията, подаде мотивирана оставка. Решението е взето след натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на формацията, съобщиха от структурата.

В мотивите за оставката се посочва системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция.

Според членовете на подалия оставка орган, през последните месеци многократно са били пренебрегвани становища и предложения на Общинското ръководство, което е доведе до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към Общинската организация и нейните представители.

"Не можем да продължим да носим отговорност като партиен орган при липса на взаимно уважение, доверие и съобразяване с решенията на легитимно избраният Общински съвет", се посочва в позицията на съвета.

С подадената оставка членовете на Общинския съвет заявяват, че остават ангажирани с каузите на своите избиратели и симпатизанти.



