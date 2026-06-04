БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Общинската структура на ДПС в Кирково подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Запази
дпс ново начало иска запазване общата европейска селскостопанска политика
Слушай новината

Партийният орган на ДПС в Кирково – Общинският съвет на партията, подаде мотивирана оставка. Решението е взето след натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на формацията, съобщиха от структурата.

В мотивите за оставката се посочва системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция.

Според членовете на подалия оставка орган, през последните месеци многократно са били пренебрегвани становища и предложения на Общинското ръководство, което е доведе до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към Общинската организация и нейните представители.

"Не можем да продължим да носим отговорност като партиен орган при липса на взаимно уважение, доверие и съобразяване с решенията на легитимно избраният Общински съвет", се посочва в позицията на съвета.

С подадената оставка членовете на Общинския съвет заявяват, че остават ангажирани с каузите на своите избиратели и симпатизанти.

#Общински съвет ДПС - Кирково #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
3
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
5
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
6
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: У нас

Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Десет сигнала за бомби бяха получени в Кърджали Десет сигнала за бомби бяха получени в Кърджали
Чете се за: 00:30 мин.
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
Чете се за: 02:02 мин.
Бащата на момичето, загинало в Благоевград след купон: Ще съдя прокуратурата Бащата на момичето, загинало в Благоевград след купон: Ще съдя прокуратурата
Чете се за: 01:27 мин.
Избраха състава на всички постоянни комисии в парламента Избраха състава на всички постоянни комисии в парламента
Чете се за: 03:42 мин.
Заради фалшив сигнал за бомба евакуираха децата от детска градина в София Заради фалшив сигнал за бомба евакуираха децата от детска градина в София
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Мълния уби млад мъж в Кресна Мълния уби млад мъж в Кресна
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II) Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ