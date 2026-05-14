БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България получи награда за най-добро артистично...
Чете се за: 01:57 мин.
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повишение на температурите до събота, след това идва ново захлаждане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повишение на максималните температури се очаква до събота, след което предстои ново захлаждане. През следващите дни ще има и валежи, като в събота и неделя се повишава вероятността за интензивни дъждове, гръмотевични бури и градушки.

Утре денят ще започне със слънчево време, но следобед в много райони от страната, с изключение на Източна България, ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°, по Черноморието – между 18° и 20°.

Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 5°, а по морския бряг – между 9° и 11°.

По Черноморието през целия ден ще бъде предимно слънчево, но ветровито. Температурата на морската вода е от 13° по северното до 17° по южното крайбрежие.

В планините денят също ще започне със слънчево време, но следобед ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър.

На Балканите слънчево ще остане в източните райони, докато в западната половина на полуострова се очакват валежи, на места значителни, придружени от гръмотевици и силен вятър.

Дъжд и гръмотевици се очакват и в редица райони на Европа – на Апенините, Пиренеите и в много части на континента. В Западна Европа и Германия предстои застудяване и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за периода.

В събота температурите у нас още ще се повишат, но следобед на много места ще има проливни валежи, гръмотевични бури и локални градушки.

В неделя валежите ще обхванат повече райони, главно в източната половина на страната. Със силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижат, по-съществено в Западна България.

В понеделник и вторник ще остане ветровито, с променлива облачност и превалявания главно в източните и планинските райони. Температурите ще останат по-ниски от обичайните за средата на май.



#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
1
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
2
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
3
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
4
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
5
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA във фокуса на световните медии
6
DARA във фокуса на световните медии

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Още от: Времето

Облачно с валежи и гръмотевици в неделя
Облачно с валежи и гръмотевици в неделя
Опасно време: Жълт код за значителни валежи в западната половина от страната Опасно време: Жълт код за значителни валежи в западната половина от страната
Чете се за: 02:40 мин.
Нов циклон носи интензивни и значителни валежи през следващите дни Нов циклон носи интензивни и значителни валежи през следващите дни
Чете се за: 02:32 мин.
Значителни валежи през почивните дни Значителни валежи през почивните дни
Чете се за: 02:05 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
Слънце на изток, валежи на запад днес Слънце на изток, валежи на запад днес
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравко Марков: Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно Здравко Марков: Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
DARA във фокуса на световните медии
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” на Витоша
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ