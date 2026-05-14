Повишение на температурите до събота, след това идва ново захлаждане

Повишение на максималните температури се очаква до събота, след което предстои ново захлаждане. През следващите дни ще има и валежи, като в събота и неделя се повишава вероятността за интензивни дъждове, гръмотевични бури и градушки.

Утре денят ще започне със слънчево време, но следобед в много райони от страната, с изключение на Източна България, ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°, по Черноморието – между 18° и 20°.

Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 5°, а по морския бряг – между 9° и 11°.

По Черноморието през целия ден ще бъде предимно слънчево, но ветровито. Температурата на морската вода е от 13° по северното до 17° по южното крайбрежие.

В планините денят също ще започне със слънчево време, но следобед ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър.

На Балканите слънчево ще остане в източните райони, докато в западната половина на полуострова се очакват валежи, на места значителни, придружени от гръмотевици и силен вятър.

Дъжд и гръмотевици се очакват и в редица райони на Европа – на Апенините, Пиренеите и в много части на континента. В Западна Европа и Германия предстои застудяване и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за периода.

В събота температурите у нас още ще се повишат, но следобед на много места ще има проливни валежи, гръмотевични бури и локални градушки.

В неделя валежите ще обхванат повече райони, главно в източната половина на страната. Със силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижат, по-съществено в Западна България.

В понеделник и вторник ще остане ветровито, с променлива облачност и превалявания главно в източните и планинските райони. Температурите ще останат по-ниски от обичайните за средата на май.







