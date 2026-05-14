България за първи път покри критериите за корпоративно управление

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Чете се за: 03:00 мин.
Ниската финансова грамотност ограничава развитието на капиталовия пазар у нас, твърдят експерти

Българският финансов пазар за първи път покри критериите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което означава повече прозрачност в компаниите и повишено доверие на инвеститорите в родната борса. Въпреки това от бранша посочват, че ниската финансова грамотност сред населението ограничава развитието на капиталовия пазар у нас.

Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор: „Ключовият момент са младежите, които трябва да бъдат на „ти“ с тези продукти. Това е свързано и с промяна на образователната система. Може би един курс в средното образование точно в посока финансова грамотност ще допринесе изключително много.“

Радослава Масларска, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници: „Държавата в края на миналата година излезе с една стратегия да се даде възможност на гражданите да имат достъп до първичния пазар на ДЦК.“

Това би било крачка и към следващото ниво – хората сами да управляват парите си, посочват експерти. На форума те отбелязаха, че 97% от европейците имат банкова сметка, но в района на Централна и Източна Европа между 7 и 23% са тези, които реално инвестират на фондовата борса.

Радослава Масларска, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници: „Ако тази инициатива бъде реализирана с мащабна и адекватна информационна кампания, аз съм убедена, че това е най-краткият път за повишаване на финансовата култура на населението въобще.“

Сред причините са неразбирането на инвестиционните инструменти или страхът да не бъдат загубени вложените средства. Членството в еврозоната е друг фактор, който ще допринесе за развитието на финансовия пазар у нас – чрез по-лесен трансграничен достъп и повишена ликвидност.

Радослава Масларска, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници: „Това значи повече финансиране за българския реален бизнес, защото инвеститорите, които идват и купуват акции на български компании, реално инвестират в бизнеса в България.“

Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор: „Това дава възможност за инвеститори много по-лесно, без риск, да инвестират в България, както и наши инвеститори да инвестират навън без риск от превалутиране.“

От сектора очакват и повече активност около европейската регулаторна тенденция спестителите да се превърнат в инвеститори през следващите години.



#Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници #български финансов пазар #инвестиране #Комисия за финансов надзор #финансова грамотност #младежи #новини в Метрото

