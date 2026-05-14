Румен Радев: Родното производство е въпрос на сигурност

За термина "справедлива цена" спориха в парламента управляващи и опозиция, които обсъждаха промени в Закона за защита на потребителите. Основната цел е да има повече прозрачност и ясни правила при формирането на цените. Премиерът Румен Радев определи наличието на силно родно производство като въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и заяви, че това ще е приоритет на неговото правителство.

Премиерът Радев заяви, че управляващите са длъжни да постигнат резултатите в името на българските граждани, които очакват действия. Отчете, че част от причините за поскъпването са свързани с международните пазари, но според институциите има и вътрешни фактори, върху които държавата може да работи.

Румен Радев, министър-председател: „Искам също да бъде ясно, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. В същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент – защита на българския потребител и производител.“

Постави и акцент върху състоянието на българското земеделско производство.

Румен Радев, министър-председател: „Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време е още те да изчезнат напълно от българската трапеза.“

Управляващите приеха предложението още една седмица дебати по внесените в НС от ПБ законопроекти за защита на потребителите и на конкуренцията.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Това, което ще започнем, е засилване на контрола и изсветляване на цялата верига на доставки, за да става абсолютно ясно кой на кого продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива трудът.“ Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Трябва да има повече български храни по щандовете на търговските обекти. Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки.“

Всички участници в дискусията бяха на едно мнение, че е нужен таван на надценките, за да има справедливост. Настояха и за повече стимули за родното производство и прозрачност по хранителната верига.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: „Говори се за стандарти, говори се, че потребителят трябва да получава това, което очаква. Тоест, сиренето трябва да е сирене, сиренето не може да е вода. Кашкавалът трябва да е кашкавал, той не може да е от полуфабрикати.“

Крайният извод - спазване на принципите на пазарната икономика без намеса върху хранителните вериги, но с настояване за прозрачност и справедливи надценки.







