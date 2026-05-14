Политическата криза във Великобритания: Здравният министър в кабинета на Стармър подаде оставка

Британският премиер Киър Стармър е под засилен натиск да напусне поста и лидерството на Лейбъристката партия.

Здравният министър в кабинета на Стармър, Уес Стрийтинг, подаде оставка. В писмо до Стармър той каза, че е загубил доверие в лицемерството му и че вече е ясно, че той няма да води Лейбъристката партия на следващите избори.

Стрийтинг е един от основните опоненти на Стармър за нов лидер на Лейбъристите. Той не стигна дотам, че да предизвика официална надпревара, но засили до краен предел натиска върху Стармър, който засега отказва да се оттегли.

Политическата криза в Обединеното кралство беше предизвикана от катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица, когато Лейбъристите загубиха над 1000 места.