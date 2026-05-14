Георги Мърков спечели европейската титла в класическата борба

Георги Мърков-младши, внук на олимпийския шампион Георги Мърков, спечели златен медал по борба класически стил при кадетите до 60 кг. Той грабна европейската титла след силно представяне на шампионата в Самоков.

„Разбира се, че беше трудно във всяка среща, но характер и воля. Това е. Този медал ми струва всичките тренировки, потта в залата и целият ми труд“, каза Мърков-младши.

С тази победа фамилията Мъркови се сдобива с още един шампион от голямо първенство по борба, след като дядото стигна до олимпийско злато от Мюнхен през 1972 г. и световна титла година по-рано.