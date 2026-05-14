В очакване на DARA: Българската песен открива втория полуфинал на "Евровизия"

България в очакване на DARA на сцената на "Евровизия"! Българската песен тази вечер открива втория полуфинал от песенния конкурс. Експлозивното изпълнение на DARA спечели сърцата на публиката след репетицията. Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха българската Bangaranga като фаворит. Вторият полуфинал се очертава като дуел между "Бангата" и баладата на австралийката Делта Гудръм. Феновете вече се събират за концерта във Виена.

След по-малко от 4 часа започва вторият полуфинал на песенния конкурс "Евровизия". Той ще бъде открит не от кого да е, а от българската дара и нейната Bangaranga. Изключително позитивни емоции - еуфорията на Bangaranga завладя не само Виена, но и целия свят. Изключително много хора подкрепят DARA. Тук лично пристигна и Кристиан Костов, който достигна до второто място на "Евровизия" през 2017 година и пожела успех. Също той ще участва и в големия финал на "Евровизия" като ще пее между отделните сегменти. Изключително голяма подкрепа има за българката, дори букмейкарите я слагат на челните места.

Кристиян Костов, артист: "Сега малко съм в бекстейджа, за да видя как се случват нещата, защото когато аз бях на сцената 2017 г., нямах много време. Както знаете и DARA няма, репетиция след репетиция. Хората реално не виждат колко пъти го правят това, така че стискаме палци за Дарето, аз сега се наслаждавам."

Алекс, Испания: "Нямам търпение тази вечер да видя представлението на DARA, ще танцуваме много. Атмосферата е страхотна тук, за втори път съм на конкурса и мисля, че DARA без проблем ще стигне до финала. Има много хора, които обичат тази песен." Мария, Украйна: "Да, знам българската песен - Bangaranga. Наистина ни харесва и то не само припева."

Питър, Нидерландия: "Да, обичам тази песен - Bangaranga! Мисля, че Финландия ще спечели, но и Bangaranga е супер!"

"И аз мисля, че Финландия ще победи, но букмейкърите не познаваха последните 6 години. Не знаем какво ще стане, дано има изненада. Но и Финландия да победи, пак ще съм щастлив. Ще видим. Разбира се, Bangaranga е хит. С тази песен откриват шоуто, така че е много добра!"

Всеки може да подкрепи DАRA и песента й Bangaranga. Гласуването е от целия свят през приложението и сайта на "Евровизия", а също така може да се гласува и чрез СМС. Хората, които са в България, не могат да подкрепят DАRA. А също така и хората, които са в чужбина, но ползват българските оператори. Гласът им няма да бъде зачетен, тъй като ще се смята, че е изпратен от България. Вотът ще бъде разпределен 50 на 50.