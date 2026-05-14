БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да...
Чете се за: 02:37 мин.
Конституционният съд обяви за противоконституционно...
Чете се за: 01:47 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:20 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:47 мин.
БНТ - първи избор за обективна информация по време на...
Чете се за: 03:35 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В очакване на DARA: Българската песен открива втория полуфинал на "Евровизия"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България в очакване на DARA на сцената на "Евровизия"! Българската песен тази вечер открива втория полуфинал от песенния конкурс. Експлозивното изпълнение на DARA спечели сърцата на публиката след репетицията. Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха българската Bangaranga като фаворит. Вторият полуфинал се очертава като дуел между "Бангата" и баладата на австралийката Делта Гудръм. Феновете вече се събират за концерта във Виена.

След по-малко от 4 часа започва вторият полуфинал на песенния конкурс "Евровизия". Той ще бъде открит не от кого да е, а от българската дара и нейната Bangaranga. Изключително позитивни емоции - еуфорията на Bangaranga завладя не само Виена, но и целия свят. Изключително много хора подкрепят DARA. Тук лично пристигна и Кристиан Костов, който достигна до второто място на "Евровизия" през 2017 година и пожела успех. Също той ще участва и в големия финал на "Евровизия" като ще пее между отделните сегменти. Изключително голяма подкрепа има за българката, дори букмейкарите я слагат на челните места.

Кристиян Костов, артист: "Сега малко съм в бекстейджа, за да видя как се случват нещата, защото когато аз бях на сцената 2017 г., нямах много време. Както знаете и DARA няма, репетиция след репетиция. Хората реално не виждат колко пъти го правят това, така че стискаме палци за Дарето, аз сега се наслаждавам."

Алекс, Испания: "Нямам търпение тази вечер да видя представлението на DARA, ще танцуваме много. Атмосферата е страхотна тук, за втори път съм на конкурса и мисля, че DARA без проблем ще стигне до финала. Има много хора, които обичат тази песен."

Мария, Украйна: "Да, знам българската песен - Bangaranga. Наистина ни харесва и то не само припева."

Питър, Нидерландия: "Да, обичам тази песен - Bangaranga! Мисля, че Финландия ще спечели, но и Bangaranga е супер!"

"И аз мисля, че Финландия ще победи, но букмейкърите не познаваха последните 6 години. Не знаем какво ще стане, дано има изненада. Но и Финландия да победи, пак ще съм щастлив. Ще видим. Разбира се, Bangaranga е хит. С тази песен откриват шоуто, така че е много добра!"

Всеки може да подкрепи DАRA и песента й Bangaranga. Гласуването е от целия свят през приложението и сайта на "Евровизия", а също така може да се гласува и чрез СМС. Хората, които са в България, не могат да подкрепят DАRA. А също така и хората, които са в чужбина, но ползват българските оператори. Гласът им няма да бъде зачетен, тъй като ще се смята, че е изпратен от България. Вотът ще бъде разпределен 50 на 50.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#„Bangaranga“ #DARA #"Евровизия 2026" #песенен конкурс

Последвайте ни

ТОП 24

Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
1
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
2
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
3
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Назначени са 6 нови заместник-министри
4
Назначени са 6 нови заместник-министри
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
5
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
6
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Европа

Политическата криза във Великобритания: Здравният министър в кабинета на Стармър подаде оставка
Политическата криза във Великобритания: Здравният министър в кабинета на Стармър подаде оставка
Канцлерът Мерц призова за реформа на бюджета на ЕС, акцентирайки върху отбраната и конкурентоспособността Канцлерът Мерц призова за реформа на бюджета на ЕС, акцентирайки върху отбраната и конкурентоспособността
Чете се за: 02:07 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът на Латвия подаде оставка Премиерът на Латвия подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
Разпоредиха ареста на Андрий Ермак – бивш началник на кабинета на президента Зеленски Разпоредиха ареста на Андрий Ермак – бивш началник на кабинета на президента Зеленски
Чете се за: 01:00 мин.
Поредна масирана руска атака с дронове в Киев Поредна масирана руска атака с дронове в Киев
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост
Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Второкласници от 145-о училище „Симеон Радев“ посетиха БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ