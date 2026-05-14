"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
DARA открива втория полуфинал на песенния конкурс "Евровизия" във Виена тази вечер. БНТ1 ще го излъчи на живо. Прякото предаване започва в 22.00 часа.

Последна репетиция за DARA преди решаващата вечер. И първите реакции на публиката във виенската зала "Щадхале". Българската певица сподели след репетицията, че това да чува публиката в залата е дало "енергиен тласък" преди излизането ѝ на сцената довечера.

DARA, представител на България на "Евровизия 2026": "Да открия това шоу е невероятна възможност. Искам да я хвана, да я задържа, просто да се насладя на момента, да ги разбия с "Бангаранга", да се забавлявам колкото мога и да дам всичко от себе си."

Вълнението сред феновете също расте преди втория полуфинал да определи останалите участници на големия финал в събота.

"Хубаво е да сме тук, във Виена. Изживяването е съвсем различно - всичко е по-голямо, по-хубаво! И да, много ни харесва."

"Атмосферата е страхотна, Толкова е весело, случват се толкова много неща, толкова много хора се наслаждават на това, че са част от събитието – просто е страхотно."

Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани протести и опити за блокиране на събитието. Конкурсът вече преживява най-големия бойкот в историята си след като Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия решиха да не участват и да не излъчват шоуто като знак на протест срещу участието на Израел.

Десет от 15-те изпълнители довечера ще отидат на финала. Франция и Великобритания се класират автоматично. Страните, които се класираха след първия полуфинал са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

