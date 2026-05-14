"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)

DARA открива втория полуфинал на песенния конкурс "Евровизия" във Виена тази вечер. БНТ1 ще го излъчи на живо. Прякото предаване започва в 22.00 часа.

Последна репетиция за DARA преди решаващата вечер. И първите реакции на публиката във виенската зала "Щадхале". Българската певица сподели след репетицията, че това да чува публиката в залата е дало "енергиен тласък" преди излизането ѝ на сцената довечера.

DARA, представител на България на "Евровизия 2026": "Да открия това шоу е невероятна възможност. Искам да я хвана, да я задържа, просто да се насладя на момента, да ги разбия с "Бангаранга", да се забавлявам колкото мога и да дам всичко от себе си."

Вълнението сред феновете също расте преди втория полуфинал да определи останалите участници на големия финал в събота.

"Хубаво е да сме тук, във Виена. Изживяването е съвсем различно - всичко е по-голямо, по-хубаво! И да, много ни харесва." "Атмосферата е страхотна, Толкова е весело, случват се толкова много неща, толкова много хора се наслаждават на това, че са част от събитието – просто е страхотно."

Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани протести и опити за блокиране на събитието. Конкурсът вече преживява най-големия бойкот в историята си след като Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия решиха да не участват и да не излъчват шоуто като знак на протест срещу участието на Израел.

Десет от 15-те изпълнители довечера ще отидат на финала. Франция и Великобритания се класират автоматично. Страните, които се класираха след първия полуфинал са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

