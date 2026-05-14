Давиде Балерини спечели шестия етап на Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)

Давиде Балерини изпревари Яспер Стойвен (Лидъл-Трек) на финала в Неапол и спечели втора етапна победа за отбора на Астана в тазгодишното издание на Джиро д‘Италия. Етапът беше помрачен от масово падане в последния завой.

Организаторите на колоездачната обиколка на Италия избягваха равната финална линия в града от предишни години, като вместо това насочиха основната група към павета в последния километър с остър завой на 300 метра от финалната линия.



Както се очакваше, докато дъждът намокри паветата, множество колоездачи се хлъзнаха и паднаха на пътното платно, лишавайки състезанието от очакваната спринтова битка до края. Напред шепа колоездачи си проправиха път през инцидента, като Балерини и Стойвен се откроиха далеч пред всички останали.

Балерини измина трасето от 141 км от Паестум до Неапол за 3:19,30 минути. Втори е Стойвен, а трети се нареди французинът Пол Мание с еднакво време.

Португалецът Афонсо Еулалио запазва розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2:51 минути пред Игор Ариета и на 3:34 пред Кристиан Скарони (Италия).

Седмият етап утре е първият истински планински етап от тазгодишното Джиро - 244 км от Формия до Блокхаус.



